Ισπανία: «Ευεργετική» κακοκαιρία, αλλά οι ταμιευτήρες δεν γεμίζουν

Πλημμύρες, λόγω των καταρρακτωδών βροχών, πλήττουν την την Ιβηρική χερσόνησο, με την κυβέρνηση της Ισπανίας να έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες –πολύ όψιμες, σύμφωνα με τους ειδικούς, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα της σοβαρής λειψυδρίας στη χώρα– έπληξαν το Σαββατοκύριακο κυρίως τα νοτιοανατολικά, τις επαρχίες Αλμέρια και Αλικάντε. Καταρρακτώδης βροχή έπεσε τη νύχτα της Δευτέρας και στη Μαδρίτη, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία σε ορισμένους οδικούς άξονες και να παρατηρηθούν καθυστερήσεις σε πολλές γραμμές του μετρό, λόγω της σημαντικής εισροής υδάτων.

#SevereWeather

Severe storm ⛈️ hits Ourense, Spain.

The intensity of the rain has caused some streets in the Galician city to turn into rivers, causing traffic problems. pic.twitter.com/sj07DVQ9Nz

— Meteored | YourWeather (@MeteoredUK) May 30, 2023