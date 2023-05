Κόσοβο: Καμία ένδειξη αποκλιμάκωσης, ανυποχώρητοι οι Σέρβοι

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στο Κόσοβο, καθώς τη Δευτέρα, 30 ένστολοι του ΝΑΤΟ και 52 Σέρβοι διαδηλωτές τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις.

Σέρβοι διαδηλωτές στο Ζβέτσαν έριξαν δακρυγόνα και βομβίδες κρότου λάμψης στους στρατιώτες του ΝΑΤΟ. Η νατοϊκή δύναμη, γνωστή ως KFOR, ανακοίνωσε πως 30 στρατιώτες της τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις. Ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε πως τραυματίστηκαν 52 Σέρβοι, ενώ η Σερβία έθεσε τις ένοπλες δυνάμεις της σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας.

Εν τω μεταξύ το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως είναι ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια να αποκατασταθεί αμέσως η σταθερότητα στην περιοχή, όπου επικρατεί νέα ένταση από την Παρασκευή, ενώ ο Σέρβος πρόεδρος Βούτσιτς έχει στείλει στρατεύματα.

Σε μια άλλη πόλη με σερβική πλειοψηφία, το Λεποσάβιτς, ο αλβανικής καταγωγής δήμαρχος δεν μπορούσε να φύγει από το γραφείο του για περισσότερο από 24 ώρες εξαιτίας των διαδηλωτών που βρίσκονταν έξω απ’ αυτό, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης.

Ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ καταδίκασε τις χθεσινές βιαιότητες «με τους εντονότερους όρους». «Οι βίαιες πράξεις εναντίον στρατευμάτων του ΝΑΤΟ πολιτών και αστυνομικών είναι απολύτως απαράδεκτες», έγραψε ο Μπορέλ στο Twitter.

The EU condemns today’s shocking violence in #Zvecan in the strongest possible terms.

The violent acts committed against @NATO_KFOR troops, media, civilians and police are absolutely unacceptable.

