Σουδάν: Οδυνηρές εικόνες μωρών που «κείτονται νεκρά στις κούνιες»

Τις ημέρες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Χαρτούμ, ο Δρ Αμπίρ Αμπντουλάχ έτρεχε από δωμάτιο σε δωμάτιο στο μεγαλύτερο ορφανοτροφείο του Σουδάν, προσπαθώντας να φροντίσει εκατοντάδες μωρά και νήπια. Οι μάχες εμπόδιζαν την πλειονότητα των εργαζομένων να φτάσουν μέχρι εκεί. Τα κλάματα των παιδιών αντηχούσαν μέσα στο αχανές κτίριο, καθώς τα πυρά συγκλόνιζαν τον περίγυρο.

Στη συνέχεια ακολούθησαν κύματα θανάτων. Νεογέννητα και βρέφη, χωρίς προσωπικό να τα φροντίσει, υπέκυψαν λόγω υποσιτισμού και αφυδάτωσης.

Λόγω των διακοπών ρεύματος, η αποστείρωση του εξοπλισμού δυσχεραίνεται, τα μωρά φορούν βρώμικες πάνες, ευάλωτα σε δερματικά εξανθήματα, λοιμώξεις και πυρετό, ενώ η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική καθώς δεν λειτουργεί ο κλιματισμός.

«Έπρεπε να ταΐζονται κάθε τρεις ώρες. Δεν υπήρχε κανείς να το κάνει» δήλωσε ο Αμπντουλάχ, μιλώντας τηλεφωνικά στο Reuters . «Προσπαθήσαμε να τους χορηγήσουμε ενδοφλέβια θεραπεία, αλλά αρκετά δεν τα κατάφεραν».

