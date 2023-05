Ουκρανία: Νέες εκρήξεις στο Κίεβο

Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους δέχεται σήμερα η Ουκρανία. Οι επιθέσεις έχουν στόχο την πρωτεύουσα της χώρας, Κίεβο, μετά από δύο νύχτες σφοδρών επιδρομών με drones. Πρόκειται για τη 15η αεροπορική επίθεση της Ρωσίας στην πόλη αυτόν τον μήνα.

Συγκεκριμένα, λίγα λεπτά μετά την ενεργοποίηση των σειρήνων του αντιαεροπορικού συναγερμού, στο κέντρο της πόλης ακούστηκαν σήμερα πάνω από δέκα εκρήξεις. «Εκρήξεις στην πόλη, στις συνοικίες του κέντρου», έγραψε στο Telegram ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια. «Η αντιαεροπορική άμυνα βρίσκεται σε δράση», δήλωσε από την πλευρά του εκπρόσωπος της στρατιωτική διοίκησης του Κιέβου.

Kyiv Mayor Klitschko now says emergency teams are responding to areas of central Kyiv and northern Obolon district. He published this photo which he says shows a “burning rocket on the roadway in the Obolon district.” pic.twitter.com/p3paitiONL

— Christopher Miller (@ChristopherJM) May 29, 2023