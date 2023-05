Βρετανία: Επανήλθαν οι ηλεκτρονικές πύλες ελέγχου μετά την βλάβη

Το υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι αυτοματοποιημένες πύλες ελέγχου των συνόρων της Βρετανίας επέστρεψαν στην κανονική του λειτουργία, ύστερα από ένα εθνικό πρόβλημα του συστήματος που προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις.

Εικόνες που αναρτήθηκαν νωρίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν μεγάλες ουρές εκατοντάδων ανθρώπων στα αεροδρόμια Χίθροου και Γκάτγουικ του Λονδίνου, με απογοητευμένους επιβάτες να διαμαρτύρονται ότι έπρεπε να περιμένουν αρκετές ώρες στην ουρά.

Following a technical border system fault which affected e-Gate arrivals into the UK, we can confirm all e-Gates are now operating as normal.

We thank those travellers who were impacted for their patience and staff for their work in resolving the issue.

— Home Office (@ukhomeoffice) May 27, 2023