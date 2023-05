Τι βρίσκει στον Τζεφ Μπέζος η νέα του αρραβωνιαστικιά; Μάλλον την τεράστια φιλανθρωπία του…

«Νιτσεϊκή σούπερ-γυναίκα, τελειωμένη μορφή του ανατολικογερμανικού προγράμματος ντόπινγκ με σιλικόνη». Ένα δηλητηριώδες και μέσα στην ειρωνία σχόλιο για την νεόκοπη αρραβωνιαστικιά του Τζέφ Μπέζος,δημοσιεύει ο Guardian, με την αρθρογράφο Μαρίνα Χάιντ να κατακεραυνώνει τους fauxlanthropists.

Γράφει η Χάιντ:

«Τον Τζεφ τον ξέρετε. Ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Πήγε στο διάστημα. Είσαι όμως εντελώς αντίθετη με τη Λόρεν; Θα είμαι ειλικρινής: δεν έχουμε συναντηθεί. Αλλά από έξω που κοιτάζω μέσα, με τη μύτη μου πιεσμένη στο τζάμι του Google Images, απλά δεν μπορώ να χορτάσω αυτή τη η οποία Τώρα κοιτάξτε, ξέρετε ήδη τον Jeff. Ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Πήγε στο διάστημα. Αλλά είστε πλήρως ενημερωμένοι για την Λόρεν; Θα είμαι ειλικρινής: δεν έχουμε συναντηθεί. .Αλλά μπήκε ως ρουκέτα στη συνείδησή μου, ενώ με γοητεύει με την ανεμελιά της, τα ρούχα της και τις διαπιστώσεις της για το πόσο δύσκολο είναι να κάνεις φιλανθρωπία.

Σοβαρά: κανείς δεν έχει σκεφτεί ποτέ εντονότερα το πώς να βοηθήσει τους φτωχούς, ενώ κάνει βόλτες σε μια περιφραγμένη έκταση Grand Prix με κάποιο είδος βραχιολιου ” You Could Never Access All My Areas” να κρέμεται από τη θηλιά της ζώνης της.

Τέλος πάντων, οι πλέον ευαισθητοποιημένοι Μπέζος και Σάντσεζ κάνουν αυτή τη στιγμή περιοδεία στην Ευρώπη με το νέο πλοίο του Τζεφ, το Koru, ένα σκάφος 417 ποδών, το μεγαλύτερο ιστιοφόρο στον κόσμο. Μάλιστα είναι τόσο μεγάλο, που έχει το δικό του γιοτ – ένα “σκάφος υποστήριξης” 246 ποδιών, το οποίο κουβαλάει βαρετά μικροπράγματα, όπως το ελικοδρόμιο και-σύμφωνα με πληροφορίες- κάποιο είδος προσωπικού υποβρυχίου.

Αυτήν την εβδομάδα, για πρώτη φορά, είδαμε το ακρόπρωρο του Koru. Οι φιγούρες στις πλώρες των πλοίων έχουν παραδοσιακά διάφορες μορφές : γοργόνες, Ποσειδόνες, αγγέλους – και τώρα, την τηλεπερσόνα».

«Όποιος είναι πολυεκατομμυριούχος περιγράφεται αυτόματα και ως “φιλάνθρωπος»

«Θα γίνει όμως το αφεντικό της Amazon ποτέ, πραγματικά, ένας γνήσιος φιλάνθρωπος; Φαίνεται ότι βρισκόμαστε στο στάδιο της ανθρώπινης πνευματικής παρακμής, όπου όποιος είναι πολυεκατομμυριούχος περιγράφεται αυτόματα και ως “φιλάνθρωπος”, ενώ σε πολλές περιπτώσεις το “μισάνθρωπος” θα ήταν περισσότερο τεκμηριωμένο. Για παράδειγμα, βλέπω τον κυβερνήτη του Ντουμπάι Σεΐχη Μοχάμεντ να περιγράφεται συνεχώς ως φιλάνθρωπος. Είναι αυτός που δύο τουλάχιστον από τα παιδιά του αγνοούνται; Ειλικρινά, τι κι αν έχει φτιάξει ένα πρόγραμμα αποχέτευσης;

Πίσω στη Λόρεν, όμως, η οποία πέρυσι δήλωσε: ” Βυθίζομαι στη φιλανθρωπία και τις στρατηγικές δωρεές “. Κάτι που ακούγεται πολύ πιο διασκεδαστικό από το να βυθίζονται οι εργαζόμενοι στις αποθήκες της Amazon και να ουρούν σε μπουκάλια. Ωστόσο, αποδεικνύεται ότι αυτά τα πράγματα είναι δύσκολα. “Θέλεις να δίνεις χρήματα”, ισχυρίστηκε η Λόρεν.

“Θέλεις να ξέρεις ότι βοηθάς τους ανθρώπους και ότι θα συνεχίσουν να βοηθούν τους ανθρώπους και ότι τα χρήματα πηγαίνουν στα σωστά μέρη. Θα μπορούσες να τα δώσεις, χωρίς καμία στρατηγική. Μπορείς απλά να τα δώσεις! Αλλά, εμείς το παίρνουμε στα σοβαρά”.

Φαίνεται ότι έχουν σκεφτεί τα πάντα, εκτός από το να πληρώνει η Amazon φόρους όπως οι κανονικές επιχειρήσεις….

Το ερώτημα για το πόσα πραγματικά θέλει να δώσει ο Μπέζος είναι ακανθώδες, δεδομένου ότι κάποτε είπε: “Ο μόνος τρόπος για να διαθέσω τόσους οικονομικούς πόρους είναι να χρησιμοποιήσω τα κέρδη μου από την Amazon σε διαστημικά ταξίδια”. Ή όπως το θέτει η Λόρεν: “Ο Τζεφ μου έλεγε πάντα, από τότε που τον γνωρίζω, ότι πρόκειται να δώσει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του για φιλανθρωπικούς σκοπούς”. …

«Ένα από τα πιο αφροδισιακά πράγματα στον κόσμο είναι η φιλανθρωπία»

Ακόμα κι έτσι, ίσως το “θα δώσω το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων μου για φιλανθρωπικούς σκοπούς” να είναι το είδος της ατάκας που λες για να κάνεις σεξ στα πρώτα στάδια μιας σχέσης.

Ξαφνικά μου ήρθε στο μυαλό η φράση της Αν Χάθαγουεϊ: «Ένα από τα πιο αφροδισιακά πράγματα στον κόσμο είναι η φιλανθρωπία. Σοβαρά, αν θέλετε να εντυπωσιάσετε, εμβολιάστε μερικά παιδιά,”

Αλλά κοιτάξτε, όλα είναι ένα παιχνίδι. Και είμαστε τόσο, μα τόσο τυχεροί που ο Τζεφ μαζί με την Λόρεν βρίσκεται ακόμα στο στάδιο του να προσποιείται ότι νοιάζεται κάνοντας ” στρατηγικές δωρεές” από το σκάφος του μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων.. Αυτοί οι fauxlanthropists μπορεί να μην δίνουν στον κόσμο τους φόρους τους – αλλά τουλάχιστον μας προσφέρουν λίγο γέλιο. Στρατηγικό ή όχι.»

naftemporiki.gr