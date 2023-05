Ν. Κορέα: Θύρα αεροσκάφους άνοιξε στη διάρκεια της πτήσης (βίντεο)

Αεροπλάνο της εταιρείας Asiana Airlines προσγειώθηκε με ασφάλεια σε αεροδρόμιο της Νότιας Κορέας αφού επιβάτης που καθόταν κοντά στην έξοδο κινδύνου, είπε πως άγγιξε το μοχλό της με αποτέλεσμα να ανοίξει η θύρα κατά τη διάρκεια της πτήσης, και λίγο πριν την προσγείωση.

Αναλυτικότερα, η πτήση OZ8124 της Asiana Airlines, με περίπου 194 επιβάτες, αναχώρησε από το νησί Τζέτζου, δημοφιλή τουριστικό προορισμό στη Νότια Κορέα, και καθώς πλησίαζε στο αεροδρόμιο προορισμού στην πόλη Ντέγκου, περίπου μια ώρα μακριά, ένας επιβάτης άνοιξε την έξοδο κινδύνου, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας.

Ο επιβάτης είπε στην αστυνομία ότι είχε αγγίξει το μοχλό της θύρας έκτακτης ανάγκης που ήταν κοντά του, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Asiana Airlines.

Door of Asiana Airlines plane opens in mid-air just before landing in South Korea; 9 people taken to hospital with breathing difficulties pic.twitter.com/rUI6LTRihj

— BNO News (@BNONews) May 26, 2023