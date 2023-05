Έβερεστ: «Συνωστισμός» ορειβατών και μεγάλες απώλειες

Πλήθος κόσμου επιχειρεί κάθε χρόνο να κατακτήσει την υψηλότερη κορυφή του κόσμου, το Έβερεστ, ωστόσο, η τελευταία περίοδος ορειβασίας αναμένεται να κλείσει ως μία από τις πιο φονικές.

Το γεγονός αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με το εάν το Νεπάλ εκδίδει πάρα πολλές άδειες για να μεγιστοποιήσει τα τουριστικά δολάρια, σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά.

Η κυβέρνηση του Νεπάλ έχει εκδόσει αριθμό-ρεκόρ αδειών, 478. Οι άδειες για τους ξένους που θέλουν να ανέβουν στο Έβερεστ κοστίζουν 11.000 δολάρια και έχουν ήδη συγκεντρώσει περισσότερα από 5 εκατομμύρια δολάρια για την οικονομία του Νεπάλ φέτος. Η κυβέρνηση αντιστάθηκε στην πίεση που της ασκήθηκε να αλλάξει το όριο των αδειών που εκδίδονται.

This is the actual queue to reach the summit of Mount Everest. pic.twitter.com/9GCt15nrc9

— alexandre afonso (@alexandreafonso) May 24, 2019