G7: Μπάιντεν – Κισίντα χαιρετίζουν τις διμερείς σχέσεις στη Χιροσίμα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προσγειώθηκε στην Ιαπωνία και συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Φούμιο Κισίντα. Ο Μπάιντεν ακύρωσε τα σχέδιά του να συνεχίσει την περιοδεία του στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνιού και συγκεκριμένα στην Παπούα-Νέα Γουινέα και την Αυστραλία για να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για το όριο του χρέους στις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν και ο Ιάπωνας ηγέτης Κισίντα χαιρέτισαν τη μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε θέματα αναδυόμενης τεχνολογίας κατά την έναρξη διμερούς συνάντησης στη Χιροσίμα ενόψει της συνόδου κορυφής της G7.

Ο Κισίντα σημείωσε ότι η συνεργασία έχει «εξελιχθεί με άλματα», αναφέροντας το σχέδιο της Micron Technology να κατασκευάσει τσιπ μνήμης επόμενης γενιάς στη Χιροσίμα. Ο Μπάιντεν, σε αντάλλαγμα, δήλωσε ότι τα έθνη εργάζονται για την επέκταση της συνεργασίας στην προηγμένη τεχνολογία, όπως οι κβαντικοί υπολογιστές και οι ημιαγωγοί.

«Όταν οι χώρες μας είναι ενωμένες, είμαστε ισχυρότεροι», δήλωσε ο Μπάιντεν. «Και πιστεύω ότι όλος ο κόσμος είναι πιο ασφαλής όταν το κάνουμε».

Η G7 διεξάγεται Παρασκευή έως Κυριακή στη Χιροσίμα, πόλη σύμβολο της ειρήνης, με τους ηγέτες των ισχυρών κρατών να συγκεντρώνονται για να συζητήσουν σχετικά με την ενίσχυση των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας και για την προστασία τους από τον «οικονομικό εξαναγκασμό» που ασκεί η Κίνα.

Το πραγματικό ερώτημα είναι αν ο Μπάιντεν μπορεί με την παρουσία του να πετύχει μια πλήρη συμφωνία μεταξύ των δυτικών συμμάχων που θα είναι παρόντες στην G7 σχετικά με το πώς πρέπει θα είναι το μέλλον της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Αλλά η μεγαλύτερη πιθανή απειλή για τη σταθερότητα αυτή φέτος θα μπορούσε να προέλθει από τις ΗΠΑ.

Oι ΗΠΑ απέχουν δύο εβδομάδες από μια πιθανή χρεοκοπία, η οποία θα μπορούσε να ωθήσει την οικονομία τους σε ύφεση και να προκαλέσει τριγμούς τις άλλες χώρες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

WATCH: President Joe Biden arrives in Japan ahead of the G-7 summit.

He's set to meet with Japan's Prime Minister Fumio Kishida in Hiroshima on Thursday night https://t.co/sKa7zxErSJ pic.twitter.com/GU3kjf2P3F

— Bloomberg TV (@BloombergTV) May 18, 2023