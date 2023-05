Κριμαία: Εκτροχιασμός τρένου έπειτα από «ξένη παρέμβαση»

Η λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου ανάμεσα στην Συμφερούπολη, πρωτεύουσα της χερσονήσου της Κριμαίας, και την πόλη Σεβαστούπολη ανεστάλη μετά από εκτροχιασμό εμπορευματικής αμαξοστοιχίας που μετέφερε σιτηρά, δήλωσε σήμερα ο διορισθείς από τη Ρωσία περιφερειάρχης.

Σε ανακοίνωση που ανήρτησε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram, ο υποστηριζόμενος από τη Ρωσία περιφερειάρχης Σεργκέι Ακσιόνοφ σημείωσε ότι βαγόνια που είναι φορτωμένα με σιτηρά εκτροχιάστηκαν και ότι δεν υπάρχουν τραυματίες.

Ο εκτροχιασμός προκλήθηκε από «ξένη παρέμβαση», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι σιδηρόδρομοι της Κριμαίας.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα το δίκτυο Baza Telegram, το οποίο έχει διασυνδέσεις με τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας, είχε μεταδώσει ότι σημειώθηκε έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή της χερσονήσου.

Η Κριμαία προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014.

The derailment of a freight train in Crimea occurred due to "the interference of unauthorized persons in the work of railway transport," the Crimean Railway reported.

