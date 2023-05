Κακοκαιρία στην Ιταλία- Δύο νεκροί

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις αγνοούνται στη βορειοανατολική περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια της Ιταλίας, μετά από έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες την Τρίτη.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχασαν την ζωή τους δυο ηλικιωμένοι άνδρες που ζούσαν σε αγροικίες, ενώ οι αγνοούμενοι βρίσκονται στην περιφέρεια της πόλης Φορλί.

Μεγάλο μέρος της Εμίλια Ρομάνια έχει πλημμυρίσει εξαιτίας της υπερχείλισης ποταμών και παραπόταμων. Οι οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις έχουν διακοπεί, όπως σε πολλές περιπτώσεις και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο δήμος της Μπολόνια κάλεσε σήμερα το πρωί με νέο μήνυμα τους πολίτες να εγκαταλείψουν τα καταστήματα και τα ισόγεια διαμερίσματα.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας στην περιφέρεια της Εμίλια Ρομάνια, που έρχεται δύο εβδομάδες αφότου η περιοχή επλήγη από ακραία καιρικά φαινόμενα, έχει οδηγήσει στην απομάκρυνση 900 ανθρώπων τις τελευταίες 24 ώρες, αναφέρουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

🔴 #Maltempo #EmiliaRomagna, esondato il fiume Savio a #Cesena nella zona di via Roversano e via dei Mulini: segnalate persone bloccate sui tetti per l'alto livello dell'acqua, in atto sull'area operazioni di soccorso con l'elicottero dei #vigilidelfuoco [#16maggio 17:45] pic.twitter.com/UiRZ8CGU2r

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 16, 2023