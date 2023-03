Βρετανία: Η «φονική ζώνη» του Μπαχμούτ εμποδίζει την πρόοδο της Wagner

Το Μπαχμούτ έχει μετατραπεί σε μια « φονική ζώνη» που πιθανώς συνιστά μεγάλη πρόκληση για τις δυνάμεις της ρωσικής μισθοφορικής ομάδας Wagner που προσπαθούν να συνεχίσουν την επίθεσή τους προς τα δυτικά, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει έκθεση του υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η τελευταία έκθεσή του το βρετανικό υπουργείο σημειώνει ότι τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, οι δυνάμεις της Wagner έχουν στον έλεγχό τους το μεγαλύτερο μέρος του ανατολικού Μπαχμούτ, ωστόσο, οι ουκρανικές δυνάμεις διατηρούν τον έλεγχο στα δυτικά. Παράλληλα, κατέστρεψαν βασικές γέφυρες πάνω από τον ποταμό Μπαχμούτκα, «που πλέον αποτελεί την πρώτη γραμμή».

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 March 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/HN8GgP0WNm

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/GKjKAFzu6S

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 11, 2023