Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί στη Λβιβ μετά το μπαράζ ρωσικών επιθέσεων

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, μετά τα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα που δέχθηκαν πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα.

«Κάτοικοι της περιφέρειας Λβιβ, ο αεροπορικός συναγερμός κράτησε για τέσσερις ώρες σήμερα το βράδυ… Στην περιοχή Ζολότσιβ, ένας εχθρικός πύραυλος έπεσε σε κατοικημένη περιοχή. Ξεκίνησε φωτιά. Έχει ήδη σβήσει», έγραψε σε ανάρτησή του ο περιφερειάρχης Μαξίμ Κοζίτσκι.

⚡️ The head of the Lviv Regional Military Administration posted the video of the consequences of the [russian] missile crash in the Zolochiv district.

— FLASH (@Flash_news_ua) March 9, 2023