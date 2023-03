Αίγυπτος: Σιδηροδρομικό δυστύχημα βόρεια του Καΐρου- Ένας νεκρός έως τώρα

Σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε σε επαρχία βόρεια του Καΐρου, το βράδυ της Τρίτης, με έναν άνθρωπο τουλάχιστον να είναι νεκρός.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου ο πρώτος απολογισμός αναφέρει 16 τραυματίες, συμπεριλαβανομένων και 6 που έχουν ήδη νοσηλευτεί και πήραν εξιτήριο.

Οι συνθήκες που συνέβη το δυστύχημα αυτό παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστες.

Train derails and crashes into the platform at Qalyoub train station in Qalyoubiya governorate, killing one and injuring 16 pic.twitter.com/VrrRxK3jVO

— Daily News Egypt (@DailyNewsEgypt) March 7, 2023