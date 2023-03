Γεωργία: Σφοδρές αντιδράσεις εντός και εκτός κοινοβουλίου για τον νόμο περί «ξένων πρακτόρων»

Εγκρίθηκε σήμερα από το γεωργιανό κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση, ένας αμφιλεγόμενο νόμο περί «ξένων πρακτόρων», ο οποίος σύμφωνα με τους επικριτές του, έχει διαμορφωθεί κατά τα πρότυπα της δρακόντειας νομοθεσίας που ισχύει στη γειτονική Ρωσία.

Μετά την ψηφοφορία στη Βουλή, ξέσπασαν επεισόδια στο κέντρο της πρωτεύουσας Τμπιλίσι, με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει ένα πλήθος διαδηλωτών.

Ο νόμος – που φέρει τη στήριξη του κυβερνητικού συνασπισμού υπό το κόμμα Γεωργιανό Όνειρο – θα απαιτεί από τις οργανώσεις που λαμβάνουν τουλάχιστον το 20% της χρηματοδότησής τους από το εξωτερικό, να εγγράφονται ως «ξένοι πράκτορες» και τις θέτει σε επιτήρηση από το υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλιώς θα υπόκεινται σε βαριά πρόστιμα.

Οι επικριτές του νόμου τον συγκρίνουν με έναν ρωσικό νόμο του 2012 ο οποίος διευρύνεται σταθερά από τότε και χρησιμοποιείται για να κατασταλούν στη Ρωσία η κοινωνία των πολιτών και τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης. Λένε πως ο νόμος σηματοδοτεί μια στροφή προς τον απολυταρχισμό στη Γεωργία.

🇬🇪 A brawl erupts in Georgia’s parliament over a foreign agents bill. The draft legislation seeks to create a nationwide register of orgs and mass media receiving funding from other states. Some in the opposition believe this law distances the country from joining the EU. pic.twitter.com/WuI22fG4Ve

— 🅰pocalypsis 🅰pocalypseos 🇷🇺 🇨🇳 🅉 (@apocalypseos) March 6, 2023