Γαλλία: «Ιστορική ημέρα» κινητοποιήσεων ενάντια στη μεταρρύθμιση Μακρόν για τις συντάξεις

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Γαλλία σήμερα, με τη χώρα να παραλύει, καθώς τα συνδικάτα διαμηνύουν πως θα «μπλοκάρουν τελείως την οικονομία της χώρας», εάν η κυβέρνηση Μακρόν δεν αποσύρει το νομοσχέδιο για την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης.

Αυτή την Τρίτη, η έκτη ημέρα κινητοποιήσεων αναμένεται να είναι «ιστορική», καθώς η αναμενόμενη συμμετοχή σε όλους τους τομείς είναι μεγάλη. Το κείμενο συζητείται επί του παρόντος στη Γερουσία και αναμένεται να εγκριθεί σύντομα.

Για να προσπαθήσουν να κάμψουν τον Εμανουέλ Μακρόν, την κυβέρνηση ή, ελλείψει αυτού, την πλειοψηφία των βουλευτών, τα συνδικάτα έχουν καλέσει σε επαναλαμβανόμενες απεργίες σε διάφορους τομείς, από τις δημόσιες μεταφορές μέχρι την εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των διυλιστηρίων και της ενέργειας. Πολυάριθμες συγκεντρώσεις οργανώνονται σε όλη τη Γαλλία.

Οι επικεφαλής των κυριότερων συνδικάτων δήλωσαν την Τρίτη ότι αναμένουν «περισσότερους από 2 εκατομμύρια διαδηλωτές» για την έκτη ημέρα κινητοποίησης κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, η οποία, όπως είπαν, σηματοδοτεί την έναρξη μιας «νέας φάσης» του κοινωνικού κινήματος.

#Carburants : "Si les gens font leur plein d'essence aujourd'hui, il risque de ne plus y en avoir demain matin. Rejoignez-nous, faites grève, et nous gagnerons plus rapidement" @SouillotFo, secrétaire général de Force Ouvrière, invité de @amandine_begot dans #RTLMatin pic.twitter.com/9SNOjbee42

— RTL France (@RTLFrance) March 7, 2023