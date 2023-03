Κλείνουν οκτώ καταστήματα Amazon Go

Οκτώ από τα καταστήματα Go ετοιμάζεται να κλείσει η Amazon, όπως ανακοινώθηκε σήμερα Παρασκευή. Η απόφαση αυτή συμπίπτει με τη μείωση του φυσικού της αποτυπώματος και με μια ευρύτερη προσπάθεια περικοπής του κόστους, σύμφωνα με όσα επισημαίνει το CNBC.

Η εταιρεία θα κλείσει δύο καταστήματα Go στη Νέα Υόρκη, δύο εγκαταστάσεις στο Σιάτλ και τέσσερα καταστήματα στο Σαν Φρανσίσκο. Τα καταστήματα θα κλείσουν την 1η Απριλίου και η Amazon δήλωσε ότι θα εργαστεί για να βοηθήσει τους επηρεαζόμενους υπαλλήλους να εξασφαλίσουν άλλους ρόλους στην εταιρεία.

«Όπως κάθε φυσικός πωλητής λιανικής, αξιολογούμε περιοδικά το χαρτοφυλάκιο των καταστημάτων μας και λαμβάνουμε αποφάσεις βελτιστοποίησης στην πορεία», δήλωσε η εκπρόσωπος της Amazon, Τζέσικα Μάρτιν, σε δήλωσή της. «Σε αυτή την περίπτωση, αποφασίσαμε να κλείσουμε έναν μικρό αριθμό καταστημάτων Amazon Go στο Σιάτλ, τη Νέα Υόρκη και το Σαν Φρανσίσκο. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη μορφή του Amazon Go, λειτουργούμε περισσότερα από 20 καταστήματα Amazon Go σε όλες τις ΗΠΑ και θα συνεχίσουμε να μαθαίνουμε ποιες τοποθεσίες και χαρακτηριστικά βρίσκουν μεγαλύτερη απήχηση στους πελάτες, καθώς συνεχίζουμε να εξελίσσουμε τα καταστήματα Amazon Go».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon, Άντι Τζάσι, έχει λάβει μέτρα για να περιορίσει τα έξοδα στη μονάδα παντοπωλείων και αλλού, καθώς παλεύει με την επιβράδυνση των πωλήσεων και την επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών. Τον Ιανουάριο, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα απολύσει έως και 18.000 υπαλλήλους και ορισμένες από τις περικοπές έγιναν αισθητές στην επιχείρηση παντοπωλείου της Amazon.

naftemporiki.gr