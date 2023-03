Χονγκ-Κονγκ: Παρανάλωμα εργοτάξιο 42 ορόφων (βίντεο)

Στις φλόγες τυλίχθηκε σήμερα εργοτάξιο κατασκευής ενός ουρανοξύστη στο Χονγκ Κονγκ, στο Τσιμ Σα Τσούι, μια πολυσύχναστη εμπορική και τουριστική συνοικία στην παραλιακή οδό. Δεν έχει αναφερθεί κανένα θύμα, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Οι φλόγες εντοπίστηκαν αρχικά κοντά σε μια σκαλωσιά στην κορυφή του κτιρίου. Η φωτιά ήταν ορατή από το λιμάνι όπως και οι στάχτες που έπεφταν στους γειτονικούς δρόμους.

A skyscraper under construction is on #fire in #Kowloon, #HongKong. There were reportedly no workers inside and two people have been rushed to emergency services. pic.twitter.com/sT5NhdvyWn

— Volcaholic (@CarolynnePries1) March 2, 2023