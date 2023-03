Ουκρανία:« Ένοπλοι που πολεμούν το καθεστώς του Πούτιν» οι «τρομοκράτες»

«Δεν θα καταφέρουν τίποτε. Θα τους συντρίψουμε», ανέφερε σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία χτυπήθηκε από “τρομοκρατική επίθεση” από «σαμποτέρ» στη νότια περιοχή Μπριάνσκ που συνορεύει με την Ουκρανία.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα ο Πούτιν κατηγόρησε την ομάδα ότι άνοιξε πυρ εναντίον αμάχων που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, μεταξύ των οποίων παιδιά. Ο κυβερνήτης του Μπριάνσκ Αλεξάντερ Μπογκομάζ δήλωσε πως από την επίθεση σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκε ένα εντεκάχρονο παιδί.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας FSB ανέφερε αρχικά ότι ο στρατός και η FSB προσπαθούσαν να εξουδετερώσουν “μια ένοπλη ομάδα Ουκρανών εθνικιστών” που είχαν διασχίσει τα σύνορα.

Η FSB αργότερα είπε ότι η κατάσταση είναι υπό τον έλεγχο των υπηρεσιών επιβολής του νόμου ενώ έκανε λόγο για ανακάλυψη μεγάλου αριθμού εκρηκτικών μηχανισμών.

Καμία αναφορά δεν έκανε για τις πληροφορίες που μετέδωσαν κρατικά πρακτορεία ειδήσεων σύμφωνα με τα οποία συνελήφθησαν όμηροι.

Σε δύο βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, ένοπλοι άνδρες που αυτοαποκαλούνται “Σώμα Ρώσων Εθελοντών” δήλωσαν πως διέσχισαν τα σύνορα για να πολεμήσουν το “καταραμένο καθεστώς του Πούτιν και του Κρεμλίνου” όπως το αποκάλεσαν.

Χαρακτηρίζοντας τους εαυτούς τους Ρώσους “απελευθερωτές”, οι ένοπλοι κάλεσαν τους Ρώσους να πάρουν τα όπλα και να ξεσηκωθούν εναντίον των αρχών. Είπαν ότι δεν άνοιξαν πυρ εναντίον αμάχων.

Το Reuters δεν είναι προσώρας σε θέση να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του βίντεο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους πως οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου θα προσδιορίσουν ποιος έφερε την ευθύνη και πως ο Πούτιν ενημερωνόταν από τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας για την κατάσταση.

