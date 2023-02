Ινδία: Ελέφαντας- ρομπότ χρησιμοποιείται για τελετές σε ναό

Την ώρα που αυξάνονται οι ανησυχίες για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για τελετές, ένας ναός στο κρατίδιο Κεράλα της νότιας Ινδίας επέλεξε ένα «cruelty-free» μονοπάτι. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί έναν ελέφαντα-ρομπότ σε φυσικό μέγεθος για τις τελετές, όπως μεταδίδει το CNN.

Το μοντέλο που μοιάζει με ζώο και έχει ύψος 3,2 μέτρα, ονομάζεται Irinjadappilly Raman. Θα χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή τελετών στο ναό Irinjadappilly Sree Krishna με «ασφαλή και χωρίς βαναυσότητα» τρόπο, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της οργάνωσης People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) στην Ινδία, η οποία δώρισε τον ελέφαντα.

Η πλειονότητα των ελεφάντων που βρίσκονται σε αιχμαλωσία στην Ινδία κρατούνται παράνομα ή έχουν σταλεί σε άλλο κράτος χωρίς άδεια, ανέφερε η οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων. Τα ζώα υπόκεινται σε σκληρές τιμωρίες και ξυλοδαρμούς με όπλα που έχουν γάντζο με μεταλλική αιχμή, πρόσθεσε η PETA India. Ως αποτέλεσμα, πολλά φέρουν επώδυνα τραύματα στα πόδια και πληγές στα πόδια, αφού είναι δεμένα σε τσιμέντο για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ο Rajkumar Namboothiri, επικεφαλής ιερέας του ναού, δήλωσε «εξαιρετικά χαρούμενος και ευγνώμων» για τη δωρεά του ελέφαντα- ρομπότ.

Η PETA Ινδίας δήλωσε ότι οι ελέφαντες σε αιχμαλωσία σκότωσαν 526 ανθρώπους στην Κεράλα σε μια περίοδο 15 ετών, από το 1997 έως το 2012.

naftemporiki.gr