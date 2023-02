Μαδαγασκάρη: Τουλάχιστον ένας νεκρός από το πέρασμα του κυκλώνα Φρέντι

Ανεστάλη λειτουργία των σχολείων και οι μεταφορές στην Μαδαγασκάρη κατά το πέρασμα του τροπικού κυκλώνα Φρέντι, ο οποίος «προσγειώθηκε» στα νοτιοανατολικά του νησιού το βράδυ της Τρίτης, προκαλώντας κύμα καταιγίδας, ξεριζώνοντας στέγες από σπίτια και σκοτώνοντας τουλάχιστον ένα άτομο, όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

Ο κυκλώνας Φρέντι εξασθένησε ελαφρώς πριν «προσγειωθεί» περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Μανάντζαρυ, γύρω στις 07:20 μ.μ., με μέσους ανέμους 130 χιλιομέτρων την ώρα και ριπές 180 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της Μαδαγασκάρης.

«Οι καταρρακτώδεις βροχές θα συνεχιστούν κατά μήκος της διαδρομής του. Η θάλασσα παραμένει πολύ άγρια έως τεράστια και ο σημαντικός κίνδυνος παράκτιων πλημμυρών θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Ισχυρές βροχές και κύματα άνω των 8 μέτρων αναμένονται κοντά στη ζώνη πρόσκρουσης, ανέφερε η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού στο Twitter, εκδίδοντας κόκκινο συναγερμό για την περιοχή. «Υπάρχει πολύς άνεμος, είναι πολύ δυνατός. Η θάλασσα έχει επίσης ανέβει πολύ», δήλωσε η Τάνια Ρατζαοναρίβονι, κάτοικος του Μανάντζαρυ. «Κάποιες στέγες παρασύρθηκαν από τις ριπές».

Ένας 27χρονος άνδρας πνίγηκε κοντά στο λιμάνι του Μαχανόρο, ανέφερε το Εθνικό Γραφείο Κινδύνων και Καταστροφών. Περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή Βατοβάβι, ανέφερε. Όλη η κυκλοφορία στην προβλεπόμενη πορεία του κυκλώνα Φρέντι διακόπηκε τη νύχτα από την Τρίτη προς την Τετάρτη, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών και Μετεωρολογίας. Το υπουργείο Παιδείας δήλωσε ότι ανέστειλε τα μαθήματα σε τουλάχιστον 10 περιοχές.

Ο Φρέντι ταξίδεψε για 15 ημέρες πάνω από 7.000 χιλιόμετρα (4.350 μίλια) στον Ινδικό Ωκεανό, έγραψε στο Twitter το Met Office, η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Βρετανίας.

Intense Tropical Cyclone Freddy will make landfall in Madagascar today before reaching Mozambique later in the week.

It will be close to the record for longest-lived southern hemisphere tropical cyclone on record pic.twitter.com/c1aB2yKJPU

— Met Office (@metoffice) February 21, 2023