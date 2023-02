Μπαχάμες: Καρχαρίας καταδιώκεται από σκύλο (βίντεο)

Μπροστά σε ένα ασυνήθιστο θέαμα βρέθηκε μια ομάδα τουριστών στις Μπαχάμες, όταν ένας «θαρραλέος» σκύλος, πήδηξε στο νερό από αποβάθρα, για να «αντιμετωπίσει» έναν σφυροκέφαλο καρχαρία 3,5 μέτρων.

Εκείνη τη στιγμή, πολλοί φοβήθηκαν ότι ο καρχαρίας θα μπορούσε να επιτεθεί στον σκύλο και να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Έτσι, οι τουρίστες ξεκίνησαν να φωνάζουν προς τον σκύλο, προκειμένου να τον γυρίσουν πίσω.«Θεέ μου», «Φύγε μωρό μου» και «Σταμάτα να το κυνηγάς», ήταν μερικές από τις προτάσεις που ακούστηκαν από τους τουρίστες.

Εκείνος όμως τους αγνόησε επιδεικτικά.

You may be cool but you’ll never be ‘dog jumps on top of a Great Hammerhead Shark 🦈 and rides it’ cool. Except for the guy I watched so this (drunk) at the Atlantis resort. That guy was cool, I guess. pic.twitter.com/49nlWt2aqk

— Cass Anderson (@casspa) February 17, 2023