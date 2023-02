ΕΕ: Καταργούνται τα τεστ κορωνοϊού για τους ταξιδιώτες από την Κίνα

Οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν να καταργήσουν σταδιακά δύο από τα μέτρα που σχετίζονται για τους ταξιδιώτες από την Κίνα, ανέφερε η σουηδική Προεδρία.

Οι χώρες συμφώνησαν να άρουν την απαίτηση για αρνητικό τεστ COVID-19 πριν από την αναχώρηση για άτομα που φτάνουν στην ΕΕ από την Κίνα μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου και να τερματίσουν τον τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο ταξιδιωτών που φτάνουν από την Κίνα έως τα μέσα Μαρτίου.

The EU Member States agreed on phasing out COVID-19-related travel measures at the IPCR today. Presidency statement: https://t.co/D0fFLiJyUz

— Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) February 16, 2023