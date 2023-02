Τουρκία: Τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί σχεδόν 198 ώρες μετά τον σεισμό

Συνεχίζονται τα μικρά θαύματα μετά από μία εβδομάδα μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την περασμένη Δευτέρα τα ξημερώματα περιοχές στη νοτιοανατολική Τουρκία και τη βόρεια Συρία σκοτώνοντας πάνω από 37.000 ανθρώπους στις δύο χώρες.

Περίπου 198 ώρες μετά τον φονικό σεισμό οι ομάδες διάσωσης έχουν ανασύρει ζωντανούς τρεις ανθρώπους στη νότια Τουρκία, όπως μετέδωσε το CNN Türk.

Ειδικότερα, ζωντανός ανασύρθηκε ο 18χρονος Μουχαμέντ Καφέρ από τα ερείπια κτιρίου στην επαρχία Αντιγιαμάν. Δίκτυα ενημέρωσης έδειξαν διασώστες να μεταφέρουν με φορείο τον Καφέρ, με μάσκα οξυγόνου και έναν διασώστη να κρατάει τον ορό που του είχαν βάλει, από τα ερείπια κτιρίου, που είχε καταρρεύσει, σε ασθενοφόρο. Ο Καφέρ φαίνεται να μπορεί να κουνήσει τα δάχτυλά του καθώς μεταφέρεται στο ασθενοφόρο.

Λίγο νωρίτερα οι διασώστες είχαν ανασύρει ζωντανούς δύο αδελφούς από τα ερείπια πολυκατοικίας στην γειτονική επαρχία Καχραμανμαράς. Πρόκειται για τον 17χρονο Μουχαμέντ Ενές Γενινάρ και τον αδελφό του, τον 21χρονο Μπακί Γενινάρ, ο οποίος διασώθηκε ακριβώς έπειτα από αυτόν. Και οι δύο μεταφέρθηκαν σε ασθενοφόρα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας τους δεν έχει αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής.

#TurkiyeQuakes: In yet another miraculous rescue, a 17-year-old teenage boy was saved after surviving 198 hours under rubble in Kahramanmaras pic.twitter.com/4fUPsaWP0T

— TRT World Now (@TRTWorldNow) February 14, 2023