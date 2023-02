Κύπρος: Νέος Πρόεδρος ο Νίκος Χριστοδουλίδης

Νέος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αναδεικνύεται πλέον ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Με καταμετρημένο το 100% των ψήφων σε όλη την Κύπρο, ο κ. Χριστοδουλίδης έλαβε το ποσοστό του 51,9% έναντι του Ανδρέα Μαυρογιάννη που έλαβε 48,1%.

Ο κ. Χριστοδουλίδης προηγούνταν έως και με 10 μονάδες στα exit polls.

Το πρωί ψήφισε ο κ. Χριστοδουλίδης, στην γενέτειρά του την Πάφο, στέλνοντας μήνυμα ενότητας για την επόμενη ημέρα, τονίζοντας πως τα προβλήματα δεν έχουν ούτε πολιτικό χρώμα, ούτε ιδεολογική προέλευση. «Τα προβλήματα, οι προκλήσεις – όπως έχω αναφέρει πολλές φορές σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία – δεν έχουν ούτε πολιτικό χρώμα, ούτε ιδεολογική προέλευση και μπορούμε, σαφώς, καλύτερα, μέσα από μια συλλογική προσπάθεια να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του κυπριακού λαού», είπε.

Το μεσημέρι ψήφισε και ο άλλος διεκδικητής του προεδρικού θώκου. Επίσης ο κ. Μαυρογιάννης έστειλε μήνυμα ενότητας για την επόμενη ημέρα.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επικοινώνησε με τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, τον συνεχάρη για την εκλογή του και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων του.

Η Πρόεδρος τόνισε ότι το Κυπριακό αποτελεί κορυφαία εθνική προτεραιότητα και επισήμανε ότι η διαρκής συνεργασία και ο συντονισμός Ελλάδας και Κύπρου σε όλα τα επίπεδα είναι εγγύηση για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης.

Η κ. Σακελλαροπούλου προσκάλεσε τον κύριο Χριστοδουλίδη να επισκεφθεί την Αθήνα, όταν το επιτρέψει το πρόγραμμά του.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον νεοκλεγέντα Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Χριστοδουλίδη για την εκλογή του και τον προσκάλεσε να πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσκεψη στην Αθήνα.

🇨🇾 Congratulations @Christodulides on your election as President of the Republic of Cyprus.

Looking forward to working with you.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 12, 2023