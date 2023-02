Οι Ουκρανοί κατέστρεψαν το «ανίκητο» Terminator του Πούτιν

Η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι κατέστρεψε ένα πολύτιμο ρωσικό τεθωρακισμένο όχημα BMP-T, γνωστό και ως «Terminator», στο Λουχάνσκ.

Ο Σερχίι Χαϊντάι, κυβερνήτης της περιοχής Luhansk, μοιράστηκε στο κανάλι του στο Telegram αρκετές αεροφωτογραφίες που δείχνουν το όχημα να ανατινάζεται και να καταστρέφεται. Ανέφερε ότι οι Ρώσοι προπαγανδιστές είχαν καυχηθεί πως το όχημα είναι «ανίκητο» και αδύνατο να καταστραφεί, και μοιράστηκε ένα βίντεο από τη ρωσική κρατική τηλεόραση που δείχνει το όχημα στο δάσος κοντά στην κατεχόμενη από τη Ρωσία πόλη Κρεμίννα στο Λουχάνσκ.

«Τόσα πολλά όμορφα λόγια για το ότι το όχημα είναι σχεδόν αδύνατο να καταστραφεί….σχεδόν», έγραψε ο Χαϊντάι στο Telegram.

Σχετικά βίντεο αναρτήθηκαν και στο Twitter

First visually documented destruction of Russian BMPT Terminator by the soldiers of 140th Separate Reconnaissance Battalion of Naval Forces of Ukrainehttps://t.co/hvJuYm0B4A pic.twitter.com/GXjBHgq4n9

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) February 9, 2023