Δραματικές ώρες σε Τουρκία και Συρία: Ελπίδα οι διασώσεις, ζωντανά ανασύρθηκαν δύο παιδάκια κι ένα βρέφος

Στις διασώσεις στρέφονται οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων από τον διπλό φονικό σεισμό που έπληξε Τουρκία και Συρία τη Δευτέρα, με τους νεκρούς να ανέρχονται σε πάνω από 25.000 χιλιάδες. Μέσα στις δραματικές εικόνες που εκτυλίσσονται, ελπίδα έδωσαν οι διασώσεις ενός βρέφους δύο μηνών, ενός μωρού 2 ετών και ενός 13χρονου αγοριού.

Σύμφωνα με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ερντογάν, ο οποίος επισκέφθηκε την πόλη Σανλιούρφα στα νοτιοανατολικά, μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί τα πτώματα 21.848 ανθρώπων στην Τουρκία ενώ οι αρχές στη Συρία έχουν ανακοινώσει 3.553 νεκρούς.

Οι διασώσεις έγιναν στην επαρχία Χατάι και τα παιδιά βρίσκονταν κάτω από τα συντρίμμια για περισσότερες από 122 ώρες. Σώθηκε επίσης και μία πενταμελής οικογένεια.

Το μωρό δύο μηνών διασώθηκε μετά από 128 ώρες κάτω από τα ερείπια στην επαρχία Χατάι, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu.

👶2-month-old baby rescued from quake rubble after 128 hours in debris

🚑The baby survived the deadly disaster and was immediately taken to the hospital for medical checks

