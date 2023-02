Σεισμός στην Τουρκία: Διασώστες δίνουν νερό σε εγκλωβισμένο παιδί και εκείνο χαμογελά (βίντεο)

Συγκλονιστικές εικόνες σε Τουρκία και Συρία μετά τον φονικό σεισμό. Σε βίντεο που ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι διασώστες εντόπισαν ζωντανό ένα μικρό παιδί στα συντρίμμια μιας πολυκατοικίας και του έδωσαν νερό να πιει από το καπάκι του μπουκαλιού, με το παιδί να χαμογελάει.

Ο μικρός Μοχάμεντ από τη Συρία παρέμεινε εγκλωβισμένος χωρίς φαγητό και νερό για πάνω από 40 ώρες στην πολυκατοικία που διέμενε στην Αντιόχεια της Τουρκίας. Οι διασώστες τον εντόπισαν καλά στην υγεία του θαμμένο κάτω από μπάζα.

Οι άνδρες το πλησίασαν και του έδωσαν λίγο νερό με το καπάκι μπουκαλιού.

“Aferin Muhammed!”

Muhammed, well done!

Today @municipalityist teams also saved Muhammed Ahmed, a native of Syria, from under the rubble in #Antakya. pic.twitter.com/TbzOjhVRia

— Ekrem İmamoğlu (International) (@imamoglu_int) February 7, 2023