Σερβία: Παραιτήθηκε βουλευτής αφού «πιάστηκε» να βλέπει πορνό κατά τη διάρκεια σημαντικής συνεδρίασης

Σε μια «ντροπιαστική» παραίτηση οδηγήθηκε σήμερα ένας Σέρβος βουλευτής, καθώς «πιάστηκε στα πράσα» να κοιτάζει βίντεο με πορνό, κατά τη διάρκεια μιας έντονης κοινοβουλευτικής συνεδρίασης, που αφορούσε την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ του Βελιγραδίου και του Κοσόβου, της πρώην νότιας επαρχίας της Σερβίας, την περασμένη εβδομάδα.

Όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, βίντεο, που έγινε viral μετά τη δημοσίευσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει τον Ζβονιμίρ Στέβιτς, 65 ετών, να παρακολουθεί πορνό από το τηλέφωνό του κατά τη διάρκεια των έντονων συζητήσεων.

Ο Στέβιτς βετεράνος του Σοσιαλιστικού Κόμματος (κόμμα μειοψηφίας στον κυβερνητικό συνασπισμό), κατάγεται από το Κόσοβο και είχε διατελέσει και υφυπουργός για το έδαφός αυτό που κήρυξε την ανεξαρτησία του το 2008.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τις έντονες αντιδράσεις από το κυβερνών Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS), ενώ το ίδιο το κόμμα του βουλευτή ζήτησε την παραίτησή του.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, σημειώθηκαν ταραχές όταν βουλευτές της εθνικιστικής αντιπολίτευσης σηκώθηκαν για να υψώσουν πανό καταγγέλλοντας “προδοσία” προτού απωθηθούν από μέλη του SNS του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς, μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Serbian MP Zvonimir Stevic, an anti-Kosovo chauvinist, caught watching porn during the Serbian parliament session on Kosovo.

He was the chair of Serbian Parliament's "Comittee for Kosovo" and fraudulently listed Prishtina, Kosovo as his place of residence. pic.twitter.com/bXTiFhFsbK

— Admirim (@admirim) February 7, 2023