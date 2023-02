Χιλή: Τουλάχιστον 16 νεκροί από την πύρινη λαίλαπα με 251 ενεργές εστίες

Τουλάχιστον 16 είναι οι νεκροί της πύρινης λαίλαπας που μαίνεται στην κεντρική Χιλή, εν μέσω καύσωνα, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσαν οι αρχές.

Από τις 251 ενεργές εστίες, οι 80 παραμένουν εκτός ελέγχου, ανέφερε η Εθνική Υπηρεσία Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστροφών (Senapred).

Εκτός από τους 16 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, άλλοι 24 τραυματίστηκαν ενώ καταστράφηκαν 88 κατοικίες.

Moments of tension were experienced this afternoon in the forest fires in #Chile. The death toll rose to 7. pic.twitter.com/6Kjrcfh4Iy

— Sophia Lambert 🇺🇸 (@DV16FDS5V) February 4, 2023