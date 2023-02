Αίγυπτος: Τρεις νεκροί λόγω πυρκαγιάς σε νοσοκομείο

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα σε ένα νοσοκομείο στο Κάιρο, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 32 να τραυματιστούν.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Χοσάμ Αμπντελγαφάρ, σημείωσε: «Η φωτιά ξεκίνησε από το ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης στη συνοικία Μαραρίγια».

Άγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια της πυρκαγιάς. Στο Κάιρο, μια μεγαλούπολη πολλών εκατομμυρίων κατοίκων, συχνά προκαλούνται πυρκαγιές από βραχυκυκλώματα. Σε μία από τις φονικότερες, πέρσι το καλοκαίρι, έχασαν τη ζωή τους 41 πιστοί μέσα σε μια κοπτική εκκλησία όταν πήρε φωτιά ένα κλιματιστικό μηχάνημα με αποτέλεσμα το κτίριο να γεμίσει από καπνούς. Παγιδευμένοι στη στενή σκάλα, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, υπέστησαν ασφυξία καθώς τα πυροσβεστικά οχήματα καθυστέρησαν να φτάσουν επειδή δεν μπορούσαν να περάσουν εύκολα από τους στενούς δρόμους της συνοικίας.

A general view shows al-Noor al-Mohammadi charitable hospital damaged by a fire, in Cairo on February 1, 2023. Three people have been killed and 32 others injured in a fire that broke out in a hospital in Cairo,the Egyptian health ministry said.(Photo by Sayed HASAN/@AFPphoto) pic.twitter.com/iVmjJiVYRT

— Sayed HaSsan (@sayedhassan1207) February 1, 2023