Ιράν: Ζευγάρι καταδικάστηκε σε φυλάκιση επειδή χόρευε στο δρόμο

Ένα ζευγάρι Ιρανών είναι αντιμέτωπο με ποινές φυλάκισης 10 ετών, καθώς δημοσίευσαν ένα βίντεο στο οποίο χορεύουν στο δρόμο.

Όπως μεταδίδει το BBC, καταδικάστηκαν για προώθηση της διαφθοράς, πορνεία και προπαγάνδα. Το βίντεο που ανήρτησαν τους δείχνει να χορεύουν δίπλα στον πύργο Αζάντι (Ελευθερία) της Τεχεράνης.

The court in Iran sentenced a couple who published a video of themselves dancing in the streets of Tehran to 10.5yrs in prison. In addition, they are prohibited from being active on social networks and from leaving Iran until two years after the end of the prison term….AT pic.twitter.com/Pmd8xgGw9u

— niemi (@niemi_micaela) January 31, 2023