Βρυξέλλες: Επίθεση με μαχαίρι έξω από το μετρό κοντά στην Κομισιόν

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγο στο σταθμό του μετρό της Σουμάν στην έξοδο του κτιρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ένας άνδρας επιτέθηκε στον κόσμο με μαχαίρι, ενώ τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας πιο σοβαρά.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης συνελήφθη.

Σύμφωνα με το Brussels Times, ο άνδρας ξεκίνησε την επίθεση ενώ βρισκόταν μέσα στο βαγόνι του μετρό.ν Στο σημείο βρίσκονται πολλοί αστυνομικοί και δύο ασθενοφόρα.

A couple of other people around here have minor knife cuts but there doesn’t appear to be any fatal injuries. https://t.co/5ZBw0nGm5Y

— Jack Parrock (@jackeparrock) January 30, 2023