Ζελένσκι: Συνάντησε την πρωθυπουργό της Δανίας και επισκέφθηκαν τραυματισμένους στρατιώτες

Συνάντηση με την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, στην περιοχή Μικολάιφ της νότιας Ουκρανίας, είχε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από το γραφείο του Ουκρανού προέδρου, φαίνεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ανταλλάσσει χειραψία με τη Μέτε Φρεντερίκσεν σε έναν χιονισμένο δρόμο, προτού εισέλθουν σε νοσοκομείο όπου συνάντησαν στρατιώτες που τραυματίστηκαν στο μέτωπο του πολέμου.

«Είναι σημαντικό για τους πολεμιστές μας να μπορούν να έχουν σωματική αλλά επίσης και ψυχολογική αποκατάσταση», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram. «Είμαι ευγνώμων για όλους τους υγειονομικούς εργαζομένους που φροντίζουν για την υγεία των υπερασπιστών μας» πρόσθεσε, ευχόμενος σε όλους γρήγορη ανάρρωση.

⚡️Zelensky, Danish PM Frederiksen visit injured Ukrainian soldiers in Mykolaiv.

President Volodymyr Zelensky and Danish Prime Minister Mette Frederiksen visited wounded soldiers in a hospital in Mykolaiv, a regional capital in the south of Ukraine.

Video: Zelensky/Telegram pic.twitter.com/9gnOJVhw0j

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) January 30, 2023