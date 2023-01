Ιερουσαλήμ: Επίθεση σε συναγωγή – Τουλάχιστον 7 νεκροί

Τουλάχιστον επτά νεκρούς άφησε πίσω της επίθεση με πυρά σε συναγωγή της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, ενώ άλλοι 10 τραυματίστηκαν

Η ισραηλινή αστυνομία έκανε λόγο για «τρομοκρατική επίθεση» στη συναγωγή της Νέβε Γιαακόβ, την οποία οι Ισραηλινοί θεωρούν συνοικία της Ιερουσαλήμ. Οι Παλαιστίνιοι και το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας θεωρούν την περιοχή αυτή ως κατεχόμενο έδαφος της Ανατολικής Ιερουσαλήμ που προσαρτήθηκε παράνομα από το Ισραήλ μετά τον πόλεμο του 1967.

Η επίθεση σημειώνεται μία ημέρα μετά την πολύνεκρη επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στην Τζενίν της Δυτικής Όχθης και ανήμερα της Διεθνούς Ημέρας Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Στη συναγωγή είχε ξεκινήσει η προσευχή για την έναρξη του Σαββάτου (Σαμπάτ) όταν ένας ένοπλος άνδρας άνοιξε πυρ, γύρω στις 20.30 το βράδυ.

