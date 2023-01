Ζελένσκι: Σημαντικό βήμα για την απελευθέρωση της Ουκρανίας η απόφαση των ΗΠΑ

Την απόφαση των ΗΠΑ να παραδώσουν 31 άρματα μάχης Abrams στην Ουκρανία σχολίασε ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ειδικότερα, χαιρετίζοντας την απόφαση Μπάιντεν έκανε λόγο για «σημαντικό βήμα στην πορεία προς τη νίκη».

Σε ανάρτησή του στο Twitter, o ουκρανός πρόεδρος συμπλήρωσε: «Σήμερα ο ελεύθερος κόσμος είναι ενωμένος όσο ποτέ άλλοτε σε έναν κοινό στόχο», τον οποίο περιέγραψε ως «απελευθέρωση» της Ουκρανίας.

Thank you @POTUS for another powerful decision to provide Abrams to 🇺🇦. Grateful to 🇺🇸 people for leadership support! It's an important step on the path to victory. Today the free world is united as never before for a common goal – liberation of 🇺🇦. We're moving forward

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 25, 2023