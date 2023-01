Παρίσι: «Εμπρησμός από πρόθεση» στα καλώδια του σταθμού Γκαρ ντε λ’ Εστ – Διακόπηκαν τα δρομολόγια

Διακόπτεται για όλη την ημέρα η κυκλοφορία στον σιδηροδρομικό σταθμό Γκαρ ντε λ’ Εστ (Gare de l’ Est) του Παρισιού, μετά από «εμπρησμό από πρόθεση στα καλώδια», δήλωσε η SNCF.

«Οι ομάδες SNCF Réseau βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη διαδικασία της επισκευής. Περισσότεροι από είκοσι ειδικοί έχουν κινητοποιηθεί», γράφει η εταιρεί στην ιστοσελίδα της.

«Η κυκλοφορία θα διακοπεί καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας, μέχρι το τέλος της υπηρεσίας. Περίπου δέκα υπάλληλοι του Δικτύου της SNCF είναι επί το έργον προκειμένου να επιδιορθώσουν τη βλάβη το ταχύτερο δυνατόν», ανακοίνωσε εκπρόσωπος της εταιρείας. Ο σταθμός Gare de l’ Est εξυπηρετεί κυρίως τη διασύνδεση με τη Γερμανία.

«Οι ομάδες του Δικτύου της SNCF συνεχίζουν τις προσπάθειες προσδιορισμού της αιτίας. Σας καλούμε να αναβάλετε το ταξίδι σας» γράφει η SNCF στη σελίδα της στο διαδίκτυο για τις πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία (info trafic).

❌#InfoTrafic #LigneP 1/2

A la suite d'un acte de vandalisme (incendie sur des câbles électriques dans un local technique dans le secteur de Vaires ), le trafic est interrompu entre #ParisEst et #ChateauThierry et entre #ParisEst et #Meaux jusqu'à 10h00.

©️📷 : SNCF pic.twitter.com/349NLmgb4z

— Ligne P (@LIGNEP_SNCF) January 24, 2023