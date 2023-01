ΕΕ: Επιπλέον 500 εκατ. ευρώ στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία

Μετά το πέρας του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, σημείωσε ότι η απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ αφορά την εκταμίευση της 7ης δόσης από το Ευρωπαϊκό Μέσο για την Ειρήνη για τη στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας. Η δόση αυτή ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ.

Our agreements today contribute to Ukraine's fight for peace:

– 7th tranche of military support, bringing support under #EPF to € 3.6 billion.

– support for Ukraine’s initiative for a just peace

– continue coordinated work on #accountability, documenting, persecuting war crimes. pic.twitter.com/Webc9BYqLr

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 23, 2023