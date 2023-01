Μπάιντεν: Η μάχη για τις αμβλώσεις δεν έχει τελειώσει

Η μάχη για τις αμβλώσεις «δεν έχει τελειώσει», διαβεβαίωσε ο Τζο Μπάιντεν την Κυριακή, 50 χρόνια μετά την περίφημη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που παρείχε πρόσβαση στην άμβλωση παντού στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η οποία ανατράπηκε τον περασμένο Ιούνιο.

«Σήμερα θα πρέπει να γιορτάσουμε την πενήντα επέτειο του Roe v. Wade», η νομολογία που επί δεκαετίες εγγυάται την πρόσβαση στην άμβλωση σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ο Δημοκρατικός πρόεδρος σε tweet.

«Αντίθετα, οι Ρεπουμπλικάνοι αξιωματούχοι της MAGA έχουν πάει σε πόλεμο ενάντια στο δικαίωμα των γυναικών να λαμβάνουν ακόμη και τις αποφάσεις που αφορούν την υγεία τους», κατήγγειλε ο Τζο Μπάιντεν. «Πάντα αγωνιζόμουν για την προστασία των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών και θα παλεύω πάντα», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος, ο οποίος διαθέτει μόνο πενιχρούς θεσμικούς πόρους για αυτό το θέμα.

On what would have been the 50th Anniversary of Roe v. Wade, the Biden-Harris Administration remains committed to protecting access to reproductive health care. pic.twitter.com/sD1Jaeoa4s

— The White House (@WhiteHouse) January 22, 2023