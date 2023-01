ΗΠΑ: Αποχωρεί ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Ρον Κλάιν

Αποχωρεί ο προσωπάρχης του Τζο Μπάιντεν, Ρον Κλάιν, κάτι που θα οδηγήσει σε μια σημαντική αλλαγή φρουράς.

Ο Κλάιν ενημέρωσε τον πρόεδρο Μπάιντεν για τα σχέδιά του, ανέφερει το Reuters, επιβεβαιώνοντας την είδηση των New York Times που ανέφεραν ότι ο επί μακρόν βοηθός του Τζο Μπάιντεν πιθανότατα θα αποχωρήσει μετά την ομιλία του προέδρου για την Κατάσταση της Ένωσης (State of the Union) στις 7 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Κλάιν αναμένεται να παραιτηθεί τις επόμενες εβδομάδες οδηγώντας στην πιο σημαντική αλλαγή φρουράς από τότε που ο Τζο Μπάιντεν ανέλαβε την προεδρία πριν από δύο χρόνια.

Ο Κλέιν έχει πει ιδιωτικά στους συναδέλφους του από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου ότι μετά από μια εξαντλητική, αδιάκοπη προσπάθεια στο πλευρό του κ. Μπάιντεν, είναι έτοιμος να αποχωρήσει.

Οι αξιωματούχοι, υπό τον όρο της ανωνυμίας, δεν είπαν εάν έχει ήδη επιλεγεί διάδοχος ή πότε θα ανακοινωθεί η απόφαση, αλλά ανέφεραν ότι θα έρθει κάποια στιγμή αφού ο πρόεδρος παρουσίασε την ατζέντα του για το επόμενο έτος. Ο κ. Κλέιν πιθανότατα θα έμενε εκεί για μια μεταβατική περίοδο για να βοηθήσει τον επόμενο αρχηγό να εγκατασταθεί στο γωνιακό γραφείο που ήταν το διοικητήριο του για πολλές κρίσεις και νομοθετικές μάχες.

Η παραίτησή του θα ήταν μια εντυπωσιακή στιγμή αλλαγής στην κορυφή μιας κυβέρνησης που ήταν σχετικά σταθερή κατά το πρώτο μισό της θητείας του κ. Μπάιντεν.

Πηγές: Reuters, New York Times