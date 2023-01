Ιράν: Τουλάχιστον 70 τραυματίες και φθορές σε σπίτια από τον σεισμό

Στον τραυματισμό τουλάχιστον 70 ανθρώπων οδήγησε ο σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών (σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο) της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα στις 13:38 τοπική ώρα στο βορειοδυτικό Ιράν, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία.

3. #Earthquake in #Khoy

Damage to people's houses and lack of rescue forces… pic.twitter.com/CwB3wId98o

— Iran News Update (@IranNewsUpdate1) January 18, 2023