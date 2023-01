Κίεβο: Τουλάχιστον 16 νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου – Μεταξύ των θυμάτων ο υπουργός Εσωτερικών και δύο παιδιά

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ελικόπτερο κατέπεσε το πρωί της Τετάρτης στην πόλη Μπρόβαρι, κοντά στο Κίεβο. Το ελικόπτερο συνετρίβη δίπλα σε παιδικό σταθμό, ο οποίος εκείνη την ώρα λειτουργούσε και ήταν γεμάτος παιδιά. Τουλάχιστον δύο παιδιά έπεσαν νεκρά.

Όπως ανακοινώθηκε από την τοπική αστυνομία μεταξύ των θυμάτων είναι επίσης ο υπουργός Εσωτερικών, ο αναπληρωτής υπουργός και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου.

«Την ώρα που σημειώθηκε η τραγωδία, παιδιά και προσωπικό βρίσκονταν μέσα στο νηπιαγωγείο. Όλοι έχουν τώρα απομακρυνθεί», σημείωσε ο περιφερειάρχης του Κιέβου Ολέκσι Κουλέμπα σε ανάρτησή του στο Telegram.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα κτίριο να φλέγεται και αναφέρουν ότι ένα αντικείμενο που έμοιαζε με ελικόπτερο ή drone έπεσε δίπλα ακριβώς στο κτίριο, όπου στεγάζεται ο παιδικός σταθμός.

A Eurocopter EC225 LP Super Puma helicopter crashed near a kindergarten in Brovary near Kyiv. There are wounded, fortunately no children were hurt. The kindergarten has been evacuated. pic.twitter.com/u5pQ1ggKWs

— NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 18, 2023