Qantas: Προσγειώθηκε στο Σίδνεϊ αεροσκάφος που εξέπεμψε σήμα κινδύνου

Αεροσκάφος της Qantas προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Σίδνεϊ. Νωρίτερα εξέπεμψε σήμα κινδύνου, λόγω βλάβης στον έναν από τους δύο κινητήρες του.

Πρόκειται για το αεροσκάφος Boeing 737-838 με εκατό και πλέον επιβαίνοντες, που εκτελούσε την πτήση QF144 από το Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Την ασφαλή προσγείωση αναφέρουν εξειδικευμένοι ιστότοποι, όπως ο Flightradar 24 και ο FlightAware, κάτι που πιστοποιούν επίσης πλάνα του αυστραλιανού τηλεοπτικού δικτύου 9 News.

Νωρίτερα, 12 οχήματα της πυροσβεστικής και αρκετά ασθενοφόρα τέθηκαν σε ετοιμότητα για να επέμβουν εάν χρειαζόταν στο αεροδρόμιο.

Η Qantas ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «παρουσιάστηκε πρόβλημα με έναν από τους κινητήρες περίπου μία ώρα από τον προορισμό της» πτήσης. Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι το περιστατικό χειρίστηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, ενώ αρχικά εκδόθηκε εντολή για «βοήθεια», το περιστατικό έχει πλέον υποβαθμιστεί στο επίπεδο «χρειάζεται πιθανώς βοήθεια». «Θα μοιραστούμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το περιστατικό μόλις το αεροσκάφος βρεθεί στο έδαφος και αξιολογηθεί από τους μηχανικούς μας», πρόσθεσε.

Smooth landing for @Qantas flight #QF144 at Sydney Airport after earlier issuing a mayday call reportedly due to engine failure en route from Auckland. pic.twitter.com/6Je0Gr9saa

— Tyson Whelan (@tyson_whelan) January 18, 2023