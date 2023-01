Βρετανία: Ρωσικές κυρώσεις στον υπουργό Εξωτερικών

Η Ρωσία επέβαλε κυρώσεις στον υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Τζέιμς Κλίβερλι, σύμφωνα με tweet του ίδιου σήμερα Δευτέρα.

«Μου επιβλήθηκαν κυρώσεις από τη ρωσική κυβέρνηση. Ωραία», ανέφερε.

«Αν αυτό είναι το τίμημα για την υποστήριξη της ουκρανικής ελευθερίας, τότε χαίρομαι που μου επιβάλλονται κυρώσεις».

I've been sanctioned by the

Russian government.

Good.

If this is the price for supporting Ukrainian freedom, then I’m happy to be sanctioned #SlavaUkraini

— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) January 16, 2023