Απόρρητα έγγραφα βρέθηκαν σε ιδιωτικό γραφείο του Τζο Μπάιντεν

Σε συνεργασία είναι ο Λευκός Οίκος με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και τα Εθνικά Αρχεία μετά τον εντοπισμό δυνητικά απόρρητων εγγράφων από την εποχή που ο Τζο Μπάιντεν ήταν αντιπροέδρος, υπό τον Μπαράκ Ομπάμα, σε δεξαμενής σκέψης στην Ουάσιγκτον, όπως ανακοινώθηκε.

Ο Μπάιντεν διατηρούσε γραφείο στη δεξαμενή σκέψης Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement που είναι κοντά στον Λευκό Οίκο. Το Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, που συνδέεται με το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, άνοιξε το 2018. Το κέντρο εξέδωσε δήλωση μετά τις προεδρικές εκλογές του 2020 λέγοντας ότι θα λειτουργούσε «εντελώς ανεξάρτητο» από την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Αναλυτικότερα, τα έγγραφα, που βρέθηκαν, είχαν χαρακτηριστεί απόρρητα και χρονολογούνται από την περίοδο που ο Τζο Μπάιντεν ήταν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με το αμερικανικό ενημερωτικό δίκτυο CBS News, ο υπουργός Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ έδωσε εντολή στον ομοσπονδιακό εισαγγελέα του Σικάγο να εξετάσει τα έγγραφα και η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) άρχισε επίσης έρευνα. Επικαλούμενο πηγή που δεν κατονομάζεται, το CBS News σημείωσε ότι η υπόθεση αυτή αφορά γύρω στα δέκα έγγραφα και ότι κανένα από αυτά δεν περιέχει πυρηνικά μυστικά.

Πώς βρέθηκαν

Δικηγόροι του Μπάιντεν βρήκαν τα έγγραφα τον Νοέμβριο όταν άδειαζαν τα γραφεία αυτά και τα παρέδωσαν στα Εθνικά Αρχεία, τα οποία είναι αρμόδια για την διαφύλαξη των εγγράφων αυτού του είδους, σημείωσε ο νομικός του σύμβουλος Ρίτσαρντ Σάουμπερ.

«Ο Λευκός Οίκος συνεργάζεται με τα Εθνικά Αρχεία και το υπουργείο Δικαιοσύνης», ανέφερε ο Σάουμπερ σε ανακοίνωσή του. Αυτός ο «μικρός αριθμός διαβαθμισμένων εγγράφων» βρέθηκε σε ένα «κλειδωμένο ντουλάπι» στο Penn Biden Center, δεξαμενή σκέψης που συνδέεται με το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, επισήμανε.

Η αντίδραση Τραμπ

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται αντιμέτωπος με έρευνα για μεταφορά απόρρητων αρχείων στη Φλόριντα μετά την προεδρία του. Το FBI διεξήγαγε τον Αύγουστο έρευνα στην κατοικία του Τραμπ στην Φλόριντα, για την ανάκτηση χιλιάδων εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων περίπου εκατό που είχαν χαρακτηριστεί αμυντικά απόρρητα, τα οποία είχε μεταφέρει ο πρώην πρόεδρος μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο και αρνείτο ως τότε να παραδώσει στα Εθνικά Αρχεία.

«Πότε το FBI θα ψάξει τις πολλές κατοικίες του Τζο Μπάιντεν, ακόμη και τον Λευκό Οίκο;», διερωτήθηκε μετά την είδηση ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανακοίνωσή του. «Τα έγγραφα αυτά βεβαίως και δεν είχαν αποχαρακτηριστεί», συνέχισε ο Τραμπ, ο οποίος είχε ισχυριστεί λανθασμένα, μετά την κατάσχεση εγγράφων στην κατοικία του, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «μπορεί να αποχαρακτηρίσει (ένα έγγραφο) απλώς λέγοντας ότι αποχαρακτηρίστηκε, ακόμη και μόνον με το να το σκεφτεί».

Οι φάκελοι του Μπάιντεν ανακαλύφθηκαν λίγο πριν το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοινώσει ότι θα διορίσει έναν ανεξάρτητο δικηγόρο για να αποφασίσει εάν θα κατηγορήσει ποινικά τον Τραμπ για τους φακέλους που βρέθηκαν στην ιδιοκτησία του.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, FT