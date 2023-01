ΗΠΑ: 42χρονος σκότωσε επτά μέλη της οικογένειάς του και αυτοκτόνησε

Σκότωσε τα πέντε παιδιά του, τη σύζυγο και την πεθερά του, προτού αυτοκτονήσει., 42χρονος Αμερικανός, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της πόλης Ίνοχ, στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Μάικλ Χέιτ πυροβόλησε την 40χρονη σύζυγό του, τα πέντε παιδιά (ηλικίας από 4 έως 17 ετών) και την 78χρονη πεθερά του, προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτονήσει.

Αστυνομικοί ανακάλυψαν τα πτώματα το απόγευμα της Τετάρτης, ανταποκρινόμενοι σε κλήση γειτόνων της οικογένειας

