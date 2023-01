Βρετανία: Εγκαταλείπεται η ιδιωτικοποίηση του Channel4

Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε την Πέμπτη ότι εγκαταλείπει το πολυπόθητο σχέδιό της να ιδιωτικοποιήσει του τηλεοπτικού καναλιού Channel 4, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στην οπτικοακουστική δημιουργία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το Channel 4 ανήκει στην κυβέρνηση από την κυκλοφορία του το 1982, αλλά αντλεί τη χρηματοδότησή του από τη διαφήμιση, χωρίς να επωφελείται από τέλη άδειας όπως το BBC. Πρέπει να επανεπενδύσει τα κέρδη της στη δημιουργία και η μοίρα της, σε συζητήσεις για μήνες, παρακολουθήθηκε πολύ στους πολιτιστικούς κύκλους.

«Το Channel 4 αποτελεί μια ιστορία επιτυχίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και έναν πυλώνα των ανερχόμενων δημιουργικών βιομηχανιών μας. Μετά από εξέταση της επιχειρηματικής υπόθεσης και διαβούλευση με τους σχετικούς κλάδους, αποφάσισα ότι το Channel 4 δεν θα έπρεπε να πωληθεί», δήλωσε την Πέμπτη η υπουργός Πολιτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου Μισέλ Ντόνελαν.

Τον περασμένο Απρίλιο, η προκάτοχός της υπό την κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον, Ναντίν Ντόρις, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ιδιωτικοποιήσει το κανάλι, εξηγώντας ότι ήθελε να τη βοηθήσει να «ανταγωνιστεί» με τους γίγαντες του streaming.

Μεταξύ των επιτυχιών του Channel 4, είναι ιδιαίτερα το The Great British Bake Off, μια εκπομπή ζαχαροπλαστικής με σημαντική επιτυχία κατά τη διάρκεια των περιορισμών, ή η σειρά It’s a Sin or Derry Girls, που χαιρετίστηκε τόσο από τους κριτικούς όσο και από το κοινό. Το κανάλι άλλοτε μετέδιδε καινοτόμα προγράμματα που ήταν ανοιχτά ασεβή και άλλοτε αμφιλεγόμενα.

Η εγκατάλειψη του έργου ιδιωτικοποίησης χαιρετίστηκε με ανακούφιση από τον Άλεξ Μέιχον, διευθύνοντα σύμβουλο του Channel 4, ο οποίος χαιρέτισε «μια απόφαση που μας επιτρέπει να γίνουμε ακόμη μεγαλύτερη δύναμη στον ψηφιακό κόσμο».

Μέλη του κυβερνώντος Συντηρητικού κόμματος, που είναι γενικά πολύ επικριτικά με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, κατηγορούν τακτικά το Channel 4 για μεροληψία, ειδικά αφού η πρώην διευθύντρια πληροφοριών Ντόροθι Μπερν αποκάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό το 2019, Μπόρις Τζόνσον, «ψεύτη» και «δειλό».