Οι Ινδοί ζητούν δικαιοσύνη για την γυναίκα που σύρθηκε μέχρι θανάτου στο Δελχί

Οργισμένα πλήθη συγκεντρώθηκαν στο Δελχί την Τρίτη, ζητώντας δικαιοσύνη για μια γυναίκα που σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν πάνω στο σκούτερ της και σύρθηκε από αυτοκίνητο για χιλιόμετρα στους δρόμους της πρωτεύουσας της Ινδίας.

Η αστυνομία του Δελχί δήλωσε ότι το σκούτερ της 20χρονης συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιανουαρίου, πριν το σώμα της τραβηχτεί για έως και 12 χιλιόμετρα (περισσότερα από 7 μίλια).

“Έχουμε πληροφορίες ότι το σώμα της κοπέλας είχε κολλήσει με κάποιο τρόπο στο αυτοκίνητο και σύρθηκε για περίπου 10-12 χιλιόμετρα”, δήλωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας του Δελχί Sagar Hooda σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα. “Στη συνέχεια, σε μια στροφή, το πτώμα έπεσε από το αυτοκίνητο”.

Πέντε άτομα έχουν συλληφθεί σε σχέση με το περιστατικό, δήλωσε ο Hooda.

Ένας μάρτυρας που ήταν μαζί με το θύμα την ώρα της σύγκρουσης συνεργάζεται με την αστυνομία, πρόσθεσε.

Το σώμα της γυναίκας ήταν σοβαρά ακρωτηριασμένο, ενώ τα σκισμένα ρούχα της βρέθηκαν κοντά στο σώμα της, σύμφωνα με τον Harendra Singh, ανώτερο αξιωματούχο της αστυνομίας του Δελχί.

“Το πίσω μέρος του κεφαλιού και η πλάτη της είχαν καταστραφεί εξαιτίας του ότι την έσερναν για τόση ώρα”, είπε.

Protests have broken out in New Delhi after a woman was dragged to death for several kilometres under a car with five men inside, one of whom appears linked to the ruling BJP ⤵️ pic.twitter.com/AWCIIfCrgO

— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 3, 2023