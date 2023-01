Ινδία: Φρικτός θάνατος 20χρονης που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Ο φρικτός θάνατος μιας 20χρονης γυναίκας στην πρωτεύουσα της Ινδίας, το Δελχί, την 1η Ιανουαρίου έχει συγκλονίσει τη χώρα. Σύμφωνα με τις ειδήσεις, η γυναίκα, η οποία ήταν υπεύθυνη εκδηλώσεων, επέστρεφε από τη δουλειά της τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, όταν το σκούτερ της συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν άλλοι τέσσερις επιβάτες, συνέχισε την πορεία του για χιλιόμετρα, παρασύροντας το σώμα της γυναίκας.

Έχουν προκύψει αρκετά βίντεο από κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης που δείχνουν το πτώμα κάτω από το αυτοκίνητο.

Τα τροχαία ατυχήματα είναι συνηθισμένα στην Ινδία – και σκοτώνουν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο – αλλά αυτή η ιδιαίτερα φρικτή υπόθεση έχει κερδίσει την εθνική προσοχή και έχει προκαλέσει ευρεία κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης.

Η εφημερίδα Indian Express ανέφερε ότι το πτώμα της γυναίκας σύρθηκε κατά μήκος του δρόμου για σχεδόν μία ώρα και ότι οι μάρτυρες έκαναν τουλάχιστον πέντε κλήσεις στην αστυνομία πριν εντοπιστεί. Το γεγονός ότι αυτό συνέβη την Πρωτοχρονιά -όταν χιλιάδες αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί για να περιπολούν στους δρόμους του Δελχί- αύξησε τα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση.

Οι πέντε άνδρες που επέβαιναν στο αυτοκίνητο τελούν υπό αστυνομική κράτηση και δεν έχουν κάνει ακόμη δηλώσεις. Ενώ η αστυνομία συνεχίζει την έρευνά της – το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών διέταξε ταχεία έρευνα – η οικογένεια της γυναίκας δηλώνει συγκλονισμένη.

Η οικογένεια της νεκρής γυναίκας ισχυρίστηκε ότι δέχτηκε σεξουαλική επίθεση επειδή το σώμα της ήταν γυμνό όταν ανασύρθηκε – αλλά η αστυνομία δήλωσε ότι η έκθεση νεκροψίας δεν δείχνει κάτι τέτοιο. “Όλοι οι τραυματισμοί προήλθαν από αμβλύ χτύπημα και ενδεχομένως με τροχαίο ατύχημα και σύρσιμο. Επίσης, η έκθεση δείχνει ότι δεν υπάρχει τραύμα που να υποδηλώνει σεξουαλική επίθεση”, σύμφωνα με δήλωση του ανώτερου αξιωματούχου της αστυνομίας του Δελχί Sagar Preet Hooda.

