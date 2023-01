Ιερουσαλήμ: Στο τέμενος Αλ Αξά ο ακροδεξιός υπουργός Ασφαλείας του Ισραήλ

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ εισήλθε στο συγκρότημα που στεγάζει το τέμενος Αλ Αξά στην ανατολική Ιερουσαλήμ, που αποτελεί ιερό τόπο τόσο για τους Εβραίους, όσο και για τους μουσουλμάνους.

Συγκεκριμένα, ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ ε εθεάθη να περιοδεύει στον χώρο την Τρίτη υπό ισχυρά μέτρα ασφαλείας.

Στο συγκρότημα, που αποτελεί τον τρίτο ιερότερο τόπο του Ισλάμ μετά τη Μέκκα και τη Μεδίνα και τον ιερότερο τόπο του ιουδαϊσμού, επιτρέπεται μόνο η είσοδος μουσουλμάνων πιστών.

Οι Παλαιστίνιοι ανησυχούν ότι η επίσκεψη μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή του status quo, καθώς οι ακροδεξιοί Ισραηλινοί ζητούν να χτιστεί ένας εβραϊκός ναός στην τοποθεσία πάνω από τα ερείπια στο τέμενος.

Η κίνηση του νέου υπουργού Ασφάλειας θα μπορούσε έτσι να προκαλέσει την αντίδραση των Παλαιστινίων που έχουν χαρακτηρίσει την πράξη ως «πρωτοφανή πρόκληση», σημειώνει το Al Jazeera. Η Ιερουσαλήμ μετατρέπεται άλλωστε συχνά σε εστία εντάσεων.

Breaking: Despite reports of postponing intended visit, far-right extremist Itamar Ben Gvir as National Security Minister, enters the Temple Mount/Haram al-Sharif early this morning. pic.twitter.com/AQ9njlWGXk

